– Vi ønsker å fortsette der vi slapp, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til NTB.

Senest 12. juni skal Stortingets transport- og kommunikasjonskomité legge fram sin innstilling til regjeringens forslag til Nasjonal transportplan. For Fremskrittspartiet er det en av vårens viktigste saker.

Mens partiet satt i regjering fra 2013 til 2020 ble det satt i gang en lang rekke samferdselsprosjekter i Norge – og brukt store pengesummer. I sin alternative Nasjonal transportplan (NTP) går Fremskrittspartiet i samme spor på ny – og bruker 200 milliarder kroner mer enn regjeringens 1308 milliarder. Pengene går til både vei og jernbane.

Vil ha prosjekter inn igjen

Ikke minst vil partiet ta inn flere av prosjektene som regjeringen prioriterte bort i planen for norsk samferdselsutbygging for 2025-2036, deriblant Ringeriksbanen. Mer vei og bane skal rustes opp slik at Norge kan bli transittland for Nato til Sverige og Finland, gjennom en såkalt «beredskapsportefølje» på 40 milliarder. Og der regjeringen ønsker seg to- og trefeltsveier, vil Frp stort sett ha fire felter.

– Vi mener det er feil å bygge for lite, istedenfor å bygge for framtida, sier Listhaug.

Nye Jernbaner

Hun snakker varmt om et av barnets hjertebarn fra tiden i regjering: selskapet Nye Veier, som de etablerte i 2015 for å overta bygging og drift av noen strekninger fra Statens vegvesen. Frp vil gi selskapet store nye summer for å kunne bygge ut flere strekninger, ettersom de mener Nye Veier kan gjøre dette billigere og mer effektivt enn Vegvesenet.

Nye Veier skal også slippe inn i jernbanesektoren, dersom partiet får det som de vil. Listhaug viser til Riksrevisjonens kritikk av Bane Nor i torsdagens rapport om omfanget av forsinkelser og innstillinger på jernbanen.