– Han har aldri gått så langt som han gjør nå, sier Bergesen til TV 2.

Trump sa blant annet at hele rettssaken mot han var rigget, og at det hele var en stor skam.

– Hvis dette er opptakten til den videre valgkampen, er jeg allerede nå veldig spent på 27. juni, når den første presidentdebatten skal finne sted, sier USA-eksperten.

Han spør seg også om debatten i det hele tatt vil finne sted etter dommen og Trumps kraftige tordentale.

– Jeg tror at valgkampen vil se veldig annerledes ut fra nå. Spørsmålet er dermed om det vil være krefter i det republikanske partiet som vil ønske å bytte ut Trump nå.

Bergesen venter at det vil bli et totalt kaos i amerikansk politikk de neste dagene.

– Det man har sett på nå som det reneste galskap, kommer til å blekne i forhold med det vi nå kommer til å se, sier han.

– Usikker på om Trump svekkes

USA-ekspert og Civita-rådgiver Eirik Løkke sier til Nettavisen at han er overrasket over kjennelsen mot Donald Trump og over at juryen ble enige så raske.

– Denne dommen blir nok anket, og jeg tror det er begrenset hvilken innflytelse den vil få. Men nå er vi inne i ukjent farvann, skriver Løkke i en melding til avisen kort tid etter dommen.

USA-ekspert Sofie Høgestøl er ikke sikker på om dommen mot Donald Trump vil svekke ham. Hun tror en mild dom vil være politisk spiselig for Trump-velgerne.

– Dommeren kan velge å gi Trump en bot eller en betinget dom. Han er jo ikke straffedømt fra tidligere. Hvis han får en mild dom, så tror jeg at denne dommen kan bli mer politisk spiselig for Trump-velgerne, sier USA-ekspert Sofie Høgestøl.

Hun tviler på om Trump vil bruke tid på å få omgjort en mild dom han ikke taper på politisk.

– Da er jeg heller ikke sikker på om han anker dommen. Da tror jeg han betaler boten og heller fokuserer på andre ting, sier hun.

Forsvarer varsler grep

Donald Trumps forsvarer i hysjpengesaken varsler grep for å få omgjort skyldig-kjennelsen, også før straffeutmålingen er planlagt å finne sted i juli.

I et intervju med CNN sier advokat Todd Blanche at Trump vil forsøke å få omgjort torsdagens avgjørelse, der den tidligere presidenten ble kjent skyldig på alle de 34 tiltalepunktene for brudd på regnskapsloven.

Blanche signaliserer at Trump vil foreta grep i etterkant av rettssaken, det som i amerikansk juss heter «post-trial motions». Dette skiller seg fra en normal ankeprosess, der saken bringes inn for en ankedomstol, gjennom at de fremmes overfor domstolen som har behandlet saken.

– Hvis ikke det lykkes, vil vi anke saken så fort vi kan. I prosessen i New York er det en straffeutmåling, og så kan vi anke etter det, sier Blanche.

Straffeutmålingen skjer 11. juli, opplyste dommer Juan Merchan etter at juryen i domstolen på Manhattan hadde avsagt sin kjennelse torsdag.

(©NTB)