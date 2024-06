Norge gir 3,5 milliarder kroner i militær støtte til Ukraina

Regjeringen har besluttet å bidra med 2,7 milliarder kroner til luftverntiltak for Ukraina. Hoveddelen av dette skal gå til et tyskledet initiativ for anskaffelse av materiell. I tillegg vil Norge bidra med 750 millioner til maritim støtte.

Nordiske toppmøte i Stockholm

I en melding fra Statsministerens kontor fremgår det at midlene tas fra rammen for den militære støtten i Nansen-programmet, som regjeringen har foreslått å øke i revidert nasjonalbudsjett. Det var under fredagens nordiske toppmøte i Stockholm at annonseringen fant sted. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj var til stede på toppmøtet.

– Ukraina har akutt behov for mer våpen og militært utstyr. Vi fortsetter å støtte Ukraina, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Regjeringen har derfor besluttet å bidra med to milliarder kroner til et tyskledet luftverninitiativ for anskaffelse av materiell, i tillegg til andre luftverntiltak for om lag 700 millioner kroner.

– Vårt fokus er å støtte Ukraina så raskt som mulig, så landet kan begrense skadene av de voldsomme angrepene med droner og kryssermissiler som Russland retter mot byer, kraftforsyning og mot annen viktig infrastruktur, sier Støre.

Norge har tidligere donert luftvernsystemet NASAMS, som er utviklet i samarbeid mellom norsk og amerikansk forsvarsindustri, og som har vist seg svært effektivt i Ukraina.

Maritimt bidrag

Sammen med Storbritannia leder Norge den maritime koalisjonen til støtte for Ukraina. Fredag annonserte statsminister Støre at Norge vil gi 750 millioner kroner til maritim støtte til Ukraina. Midlene skal gå til materiell og trening av ukrainere.

– Vi må hjelpe Ukraina med å holde sjøruter åpne og sikre ferdsel i Svartehavet. Norge som sjøfartsnasjon kan bidra med maritim kompetanse. Norge har allerede gjennomført opplæring av ukrainske soldater i småbåtoperasjoner. Dette skal vi nå bygge videre på. Målet er å bistå Ukraina med å styrke sikkerheten langs kysten og til havs og å bygge en varig maritim kapasitet, sier Støre i en melding.