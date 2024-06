Indiske aksjer, obligasjoner og rupien er forventet å stige på mandag etter valgdagsmålinger indikerer en overveldende s eier for statsminister Narendra Modis parti, skriver Bloomberg.

Valdagsmålinger tyder på at alliansen ledet av Bharatiya Janata Party (BJP) vil sikre seg betydelig flere seter enn de 272 som kreves for flertall i det indiske underhuset i parlamentet.

Ifølge nyhetsbyrået er det ventet vil meldingene om en overbevisende Modi-seier sannsynligvis berolige investorer som har vært urolige på grunn av nylige svingninger i aksjemarkedet. En storseier for den sittende statsministeren vil gjøre det mulig for det partiet å gjennomføre politikk som de anser som avgjørende for å øke subkontinentets økonomiske vekst, som allerede er blant verdens hurtigst voksende.

– Det var litt skepsis, med økt volatilitet da noen begynte å bli nervøse for valgresultatet. Nå vil det roe seg – dette er en overveldende stemme for kontinuitet, sier investeringsdirektør Vinit Sambre i DSP Mutual Fund.

— Markedene kan reagere positivt på mandag, legger han til.

VENTER OPPGANG: Gary Dugan, investeringssjef i Dalma Capital Management. Foto: Bloomberg

3 prosent avkastning på mandag

De fleste meningsmålingene spår at BJP og dets allierte vil vinne mellom 350 og 400 seter. I 2019 vant alliansen 352.

– Størrelsen på flertallet vil tillate regjeringen å fortsette uforstyrret med sitt nåværende politiske program, sier Gary Dugan, investeringssjef i Dalma Capital Management Ltd. i Dubai.

– Vi kan forestille oss en 3-5 prosent avkastning fra markedet på mandag, legger han til.



Hvis de endelige valgresultatene skulle bli like gode som valgdagsmålingene tilsier, forventer analytikerne at NSE Nifty 50-indeksen, som er en referanseindeks med de 50 største børsnoterte indiske selskapene, vil reise seg til ny all time-high. Indeksen falt nesten 2 prosent den forgående uken etter at utenlandske investorer ble bekymret for valgresultatet.