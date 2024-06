Støre om langtidsplanen: Historisk enighet som gir et viktig signal til våre allierte og andre

Det er første gang alle partiene på Stortinget står samlet om en langtidsplan for Forsvaret, påpeker Støre i en pressemelding like etter at planen ble lagt fram.

– I en tid med krig i Europa, en skjerpet sikkerhetspolitisk situasjon og et mer uforutsigbart Russland, må vi investere mer i vår felles trygghet og sikkerhet, sier Støre.

Han sier enigheten sender et viktig signal om at Norge står samlet om sitt forsvar av landet.

Stortingets utenriks- og forsvarskomité leverte tirsdag sin innstilling – som det altså er full enighet om – til ny langtidsplan for forsvarssektoren (LTP). Det skal brukes 611 milliarder kroner mer på forsvaret av Norge de neste tolv årene.

I komitébehandlingen har Stortinget lagt inn én ekstra ubåt og ett ekstra langtrekkende luftvern i tillegg til den styrkingen regjeringen la opp til.

– Det er bra at en samlet komité stiller seg bak ytterligere én ubåt, og at det anskaffes et ekstra langtrekkende luftvern for å gi økt beskyttelse mot ballistiske missiler, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

I tillegg er det lagt opp til å rekruttere ytterligere 4600 vernepliktige, samt 13.700 ekstra reservister. Det er også planlagt et stort kompetanseløft.

Både Støre, Gram og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har jevnlig møtt forsvarskomiteen og partilederne for å orientere om mulige handlingsalternativer underveis, og for å lytte til deres innspill.