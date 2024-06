Tonje Brenna griper inn med tvungen lønnsnemd

Arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) avlyser streiken som har vart siden 24. mai. Årsaken er at viktig nøkkelpersonell i politiet er blant de som er tatt ut i streik.

– Konsekvensene er nå så store at jeg ikke kan gjøre annet enn å avbryte streiken, sier hun.

Hun kalte inn til hastemøte i forbindelse med arbeidskonflikten mellom Unio og staten klokken 07.45 onsdag morgen.

Alvorlig situasjon

Unio varslet arbeidsgiver før helgen at streiken ville trappes ytterligere opp onsdag. Med det nye uttaket var nesten 3.500 medlemmer i streik, deriblant viktig nøkkelpersonell i politiet, Meteorologisk institutt og Sokkeldirektoratet.

Hensynet til politiets evne til å ta i bruk helikoptre og grensekontrollen er hovedårsakene til at Brenna nå bryter inn.

– Regjeringen skal sikre samfunnets trygghet. Streiken fører til bortfall av helikopterkapasitet. At helikoptrene ikke kan fly, vil kunne få alvorlige og direkte følger for liv og helse. Samtidig vil streikeuttaket medføre at politiets evne til grensekontroll blir betydelig svekket. Det gjør at politiet ikke lenger vil kunne oppfylle den grunnleggende funksjon om lov og orden, og utføre våre internasjonale forpliktelser. Derfor griper vi inn, sier Brenna.

Skuffet

Unio tar regjeringens avgjørelse til etterretning og Unios medlemmer vil være tilbake på jobb så snart som mulig. Bakgrunnen for streiken var at staten vil tvinge alle statsansatte over på en tariffavtale som Unio og Akademikerne ikke ønsker.

– Vi er skuffet over at regjeringen ikke har vist noen vilje til å komme oss i møte. Hele prosessen fra vi begynte lønnsforhandlingene, gjennom streiken og til nå, har vært preget av at regjeringen ikke har ønsket noe annet enn å presse oss på plass, sier forhandlingsleder Guro Lind i Unio stat i en pressemelding.