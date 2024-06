Opposisjonen jubler over enighet – regjeringen kaller dem uansvarlige

– Det er regjeringens ansvar å få flertall for sakene de kommer til Stortinget med. Det vi har vært vitne til, er uansvarlig politikk, sa SVs Mona Fagerås på pressekonferansen i 17-tiden onsdag.

Hun sier hun hadde håpet å få flertall med regjeringspartiene, men hun er stolt av å ha fått til en enighet om seks konkrete prosjekter samt utvidet bevilgning til fylkesveiene. Fagerås innrømmer at det er et «litt uvanlig flertall».

De seks partiene ble onsdag enige om flere større samferdselsprosjekter i NTP 2025–2036. SV brøt i forrige uke forhandlingene med regjeringen om planen. I praksis betyr dette at regjeringen ikke får gjennom sin helhetlige transportplan for årene 2025–2036, som de la fram forslag til i mars. Stortinget vil derfor måtte stemme over hvert enkelt prosjekt.

Ringeriksbanen på sporet

SVs Mona Fagerås sier hun er glad for en grønnere transportplan.

– SVs hovedmål er en klima- og miljøvennlig transportpolitikk. Da må vi satse mer kollektivtransport og jernbane. Det gjør vi nå, sier hun.

Et av prosjektene det har vært knyttet mest spenning til, er Ringeriksbanen, det har nå fått flertall. Trond Helleland fra Høyre og Hallingdal kaller det en gledens dag.

– Dette er en gledens dag. Vi er fornøyde med å stoppe regjeringens avsporing og få Ringeriksbanen tilbake på sporet, sier Helleland.

Samferdselsrot

Frp og Frank Sve sier at de er fornøyde med flertallet for riksvei 15 Strynefjellet.

– Stortingsflertallet tar ansvar der regjeringen svikter. Utsettelsen av E16 Hønefoss, og riksvei 15 Strynefjellet aksepteres ikke. Riksvei 19 kan ikke vente i 13 år til. Dette er viktige prosjekter som nå bygges langt raskere enn regjeringen la opp til, sier Sve.

André N. Skjelstad fra Venstre peker på viktigheten av Majorstuen stasjon.

– For Venstre har det vært spesielt viktig å sikre flertall for 500 millioner til Majorstuen stasjon, Vestfoldbanen og Ofotbanen. Fylkesveiene ramler fra hverandre, og de må prioriteres, sier André N. Skjelstad (V).

Rødts Geir Jørgensen sier han er fornøyd med å fikse flere togavganger.

– Vi sikrer mer penger til vanlige veier i hele landet og mer penger til jernbaneutbygging. Begge deler er svært viktig for Rødt, sier Rødt-representanten.

Regjeringen kaller opposisjonen uansvarlige

Regjeringspartiene er ikke nådige i sine kommentarer til opposisjonens avtale. De peker særlig på at det ikke er lagt opp noen enighet om finansiering, kun om at prosjektene skal inn.

– Det er synd at SV ikke vil være med på å vedta en realistisk og ambisiøs NTP som tar vare på det vi har, og løser hverdagsutfordringene til folk, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Han mener regjeringens forslag er en realistisk og ansvarlig langtidsplan.

– Opposisjonens enkeltvedtak legger opp til ny kakespising uten mer asfalt eller skinner, sier Sigbjørn Gjelsvik (Sp), som leder Stortingets transportkomité.

Han mener opposisjonen undergraver betydningen av Nasjonal transportplan.

(NTB)