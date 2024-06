Regjeringen åpner for CO2-lagring i tre nye områder

Energidepartementet skriver torsdag at det har henvendelser fra flere kommersielle aktører som ønsker å få tildelt konkrete områder for lagring av CO2 og at dette er bakgrunnen for at områdene nå blir lyst ut.

Tildeling av slikt areal som kan brukes til CO2-lagring, er en forutsetning for storskala karbonfangst og -lagring.

– Regjeringen vil legge til rette for at CO2-lagring kan bli en ny havnæring for landet ved at store mengder CO2 som ellers ville bli sluppet ut i Europa, lagres trygt og sikkert, sier energiminister Terje Aasland (Ap).

Det er sjuende gang at departementet lyser ut areal til lagring av CO2 på norsk sokkel. Senest i april gikk fristen ut forrige gang, den gang for to områder.

Fristen for den nye runden er satt til 29. august klokken 12.