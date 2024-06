Putin: USA brenner fra innsiden

Russlands president Vladimir Putin langer ut mot det amerikanske rettssystemet. I en tale til medieledere på St. Petersburg internasjonale økonomiske forum onsdag sa han at rettssystemet blir brukt av Donald Trumps politiske fiender for å forfølge den republikanske presidentkandidaten.

En politisk kamp

«De [USA] brenner seg selv fra innsiden, deres stat, deres politiske system. Det er åpenbart over hele verden at rettsforfølgelsen av Trump, spesielt anklager som ble tatt på grunnlag av hendelser som skjedde for flere år siden, uten direkte bevis, er rett og slett en bruk av rettssystemet i en intern politisk kamp», uttalte Putin, følge Reuters.

I slutten av mai fant en jury i New York Trump skyldig for å ha forfalsket forretningsdokumenter i et forsøk på å skjule en betaling til pornoskuespilleren Stormy Daniels før presidentvalget i 2016. Trump benektet alle anklagene, og beskrev rettssaken som rigget og skammelig.

Tror ikke utenrikspolitikken vil endre seg

På spørsmål om han ville foretrekke at Trump eller sittende president Joe Biden skulle vinne presidentvalget i USA, sa Putin, ifølge CNBC, at «det spiller ingen rolle» for Moskva hvem som blir den neste amerikanske presidenten. Han tror ikke amerikansk utenrikspolitikk mot Russland ville endre seg uansett hvem som vinner valget.

Putin beskrev Biden som «en politiker av den gamle skolen» mens han nedtonet sin støtte til Trumps valgkampanje.