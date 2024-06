Trump-alliert må i fengsel 1. juli

Steve Bannon, en mangeårig alliert av USAs tidligere president Donald Trump, må møte opp i fengsel innen 1. juli for å sone en dom for forakt. Ifølge Marketwatch er det snakk om en fire måneders dom for å ha trosset en stevning fra komiteen som undersøkte angrepet på U.S. Capitol.

Må sone

Dommer Carl Nichols i Washington godkjente aktoratets forespørsel om at Bannon skal starte å sone fengselsstraffen etter at et panel med tre dommere i en føderal ankedomstol opprettholdt hans dom for forakt for Kongressen. Samtidig gjorde Nichols det klart i sin kjennelse at Trumps tidligere rådgiver kunne søke om utsettelse, noe som kan utsette starten av soningen.

Dommer Nichols, som er en republikaner nominert av Trump, hadde opprinnelig tillatt Bannon å forbli fri mens han kjempet mot sin dom. Det ble så nedstemt av panelet fra U.S. Court of Appeals, ifølge Marketwatch.

Mener anklagene er politisk motiverte

I 2022 ble Bannon dømt for to tilfeller av forakt for Kongressen; en gang for å nekte å møte til avhør og en gang da han nektet å levere dokumenter relatert til hans involvering i Trumps forsøk på å omgjøre resultatet i presidentvalget.

Bannons advokat hevder at anklagene er politisk motiverte.

En annen Trump-medarbeider, Peter Navarro, ble også dømt for forakt for Kongressen og meldte seg til fengsel i mars for å sone sin straff på fire måneder.