Macron skriver ut nyvalg i Frankrike

Den andre valgomgangen skal holdes 7. juli, opplyser presidenten.

– Jeg kan ikke late som om ingenting har skjedd, sier Macron etter at ytre høyre-partiet Nasjonal Samling (RN) ble klart største parti i det franske EU-valget søndag.

– Vi er klar for et nytt valg og er klar til å ta over makten i Frankrike dersom folket har tillit til oss, sier RN-leder Marine Le Pen, som ønsker Macrons kunngjøring velkommen.

Macron sier nasjonalistenes fremgang er en fare for landet og for Europa.

– Resultatet av EU-valget er ikke bra for partier som forsvarer Europa, sier den franske presidenten, mens Le Pen kaller resultatet «historisk».

Le Pen klart størst i fransk EU-valg

Marine Le Pens Nasjonal Samling (RN) blir klart største parti i det franske EU-valget og kan få den største gruppen i EU-parlamentet.

RN får en foreløpig oppslutning på 32,4 prosent, noe som kan gi 31 mandater. Det er ett mer enn konservative tyske CDS/CSU ligger an til å få.

President Emmanuel Macrons liberale støttespillere ligger foreløpig på 15,2 prosent, mens Sosialistpartiet får 14,3 prosent, melder TV-kanalen TF1.

RNs førstekandidat Jordan Bardella sier at president Macron som følge av valget er svekket og krevde at Macron skriver ut nyvalg.

– Gapet uten sammenligning mellom presidentens flertall og det fremste opposisjonspartiet innebærer en sviende avvisning av presidenten og hans regjering, sier Bardella.

Kort tid etterpå kunngjorde president at han oppløser nasjonalforsamlingen og skriver ut nyvalg fra 30. juni.