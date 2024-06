Borgerlig enighet om revidert Oslo-budsjett

Tiltakene som får økt budsjettet inkluderer KFUMs avhopperprogram EXIT, flere sommerjobber for ungdom, Camp Hudøy, og skolegårdsprosjektet i Sofienbergparken Øst.

Til sammen plusser de fire partiene 78 millioner kroner på et budsjett på over 100 milliarder kroner.

Av andre større endringer er et prosjekt for demenskor i flere bydeler, og en betydelig pott til økt veivedlikehold. Det blir også satt i gang et prøveprosjekt med nattåpen T-bane en dag i uken på linje 2.

I tillegg bevilges det penger for å sikre at beboere på sykehjem som ønsker det, skal kunne få et glass vin eller øl til maten også utenom høytidene.

Betaler ned gjeld

– Jeg er veldig glad for at de fire ikke-sosialistiske partiene er enige om å forsterke satsingen mot ungt utenforskap og idrett. Samtidig setter vi norgesrekord i nedbetaling av gjeld, og holder kommunens utgifter på et forsvarlig nivå, sier Høyres gruppeleder Merete Agerbak-Jensen.

– Gjennom forhandlingene har vi styrket flere av satsingene i budsjettforslaget, spesielt for unge og eldre, sier Venstres gruppeleder Anna Dåsnes.

Demenskor

Fremskrittspartiet sier de er glade for gjennomslag for sine hovedsaker.

– Økt tilskudd til veivedlikehold, støtte til KFUMs avhopperprogram og flere tiltak i kampen mot æresvold som jeg mener er vår tids viktigste frihetskamp i Oslo, sier Magnus Birkelund, gruppeleder i Frps bystyregruppe.

KrF jubler over satsingen på demenskor i alle bydeler.

– Det er et viktig bidrag til verdighet og et viktig aktivitetstilbud for personer med demens og deres pårørende, sier KrFs gruppeleder Øyvind Håbrekke.

