Regjeringen lanserer 47 tiltak mot økonomisk kriminalitet

Stortingsmeldingen kommer i kjølvannet av den danske dokumentaren «Den sorte svane», som skildrer hvordan kriminelle jobber sammen med advokater og forretningsfolk om økonomisk kriminalitet.

– Vi kan ikke være naive og tro det bare skjer i Danmark. Derfor har regjeringen lagt fram 47 nye tiltak mot økonomisk kriminalitet som blir vedtatt på Stortinget nå, sier justisministeren til NTB.

Mehl og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) møtte onsdag formiddag flere etatsledere for å diskutere hvordan de skal følge opp tiltakene.

Verken Mehl eller Vedum er overrasket over det som kommer fram i dokumentaren. Sistnevnte peker spesielt på bedre informasjonsflyt mellom ulike etater som et viktig tiltak.

– Dersom det går en varsellampe et sted, så skal Økokrim få vite om det. Da blir det større risiko og enda mindre mulighet for å tjene penger på økonomisk kriminalitet, for det vil vi ikke ha i Norge, sier Vedum til NTB.

