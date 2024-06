G7-landene skal diskutere bruk av fryste russiske midler

– Vi skal kunngjøre nye skritt for å låse opp verdien av de fryste russiske midlene, til fordel for Ukraina, sier John Kirby, talsmann for USAs nasjonale sikkerhetsråd.

For Joe Biden blir møtet i Italia den andre Europa-turen på en uke etter at han nylig var med på 80-årsmarkering for D-dagen, den allierte landgangen i Normandie i 1944.

Mens Bidens besøk i forrige uke var en feiring av fortiden, er det presserende og dagsaktuelle saker som venter på G7-toppmøtet. Ifølge en høytstående EU-kilde er det ventet at møtet skal enes om en ny stor hjelpepakke til Ukraina, bestående av et lån på 50 milliarder dollar og renteinntekter fra fryste russiske statlige midler.

– Vet ikke når vi får ny mulighet

Samlingen kommer bare dager etter et EU-valg med en betydelig høyredreining. Det har satt en støkk i det etablerte politiske miljøet mange steder i verden og kommer kort tid før det holdes nasjonale valg i Frankrike, Storbritannia og USA. Det bidrar til at flere føler det haster å lande viktige saker.

– Når du snakker med tjenestemenn i USA og Europa hører du ofte at «dersom vi ikke får gjort dette nå, er det ikke sikkert vi får en ny mulighet», enten det gjelder Kina eller fryste russiske midler, sier Josh Lipsky i tankesmia Atlantic Council.

– Vi vet ikke hvordan verden ser ut om tre, seks eller ni måneder.

Flere ledere er gjester

G7-lederne samles i Borgo Egnazia i Italia torsdag. USAs president Joe Biden, Frankrikes president Emmanuel Macron og Japans statsminister Fumio Kishida er blant lederne som skal delta.

Italias statsminister Giorgia Meloni har også invitert andre gjester, men de skal ikke delta i de formelle G7-samtalene. Disse omfatter Indias statsminister Narendra Modi, pave Frans og flere afrikanske ledere.

I åpningssesjonen torsdag er det Afrika, klimaendringer og utvikling som skal være samtaletemaer.

Zelenskyj deltar

Deretter følger en sesjon som omhandler Midtøsten, og etterpå Ukraina. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skal delta på denne delen av møtet, som ventes å bli hovedfokus for G7-samlingen.

Sikkerhetstalsperson John Kirby i Det hvite hus sier USA også vil benytte anledningen til å kunngjøre nye sanksjoner og eksportkontrolltiltak rettet mot dem som har hjulpet Russland med å skaffe det landet trenger til krigføringen i Ukraina.

Toppmøtet skal avsluttes klokken 19 fredag, og til slutt en pressekonferanse med Meloni lørdag ettermiddag.

NTB