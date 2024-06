Når det gjelder energi, går vi fra fossile kilder som er et knapphetsgode av høy strategisk betydning, til en fremtid der energi vil bli mindre egnet som maktmiddel, fortsatte Støre. Men det grønne skiftet kan også være kilde til nye konflikter, framholdt han.

– Omstillinger på så grunnleggende områder som energi, er aldri fri for konflikt, sa han.

Advarte mot proteksjonisme

Det er også slik at flere land tar grep for å få nasjonal kontroll over kritiske verdikjeder. Støre understreket at også Norge bør sikre bedre kontroll, men advarte samtidig mot å gå for langt i proteksjonistisk retning.

– Vi må erkjenne at en ny økonomisk dagsorden globalt utfordrer en rekke forhold som Norge nyter godt av, sa Støre, som viste til lave handelsbarrierer, internasjonal konkurranse og et internasjonalt regelverk.

– Dette har særlig betydning for Norge, som en stor eksportør av energi, og som eier av et av verdens største pensjonsfond. På begge områder ser vi at økt spenning og rivalisering fører til politisering, sa han.

Seks utfordringer

Støre listet opp seks sikkerhetspolitiske utfordringer:

* Nødvendigheten av å satse på Forsvaret. Han trakk fram langtidsplanen, som Stortinget enstemmig samlet seg om.

* Styrke den sivile motstandskraften. Være forberedt på krise og krig, håndtere uventede hendelser som digitale trusler eller ekstremvær.

* Styrke båndene til allierte i Nato. Vektlegge de nordiske landene i forsvarssamarbeidet, bred politisk kontakt med USA.

* Fortsatt støtte til Ukrainas motstandskamp. Norge skal også gi Kina klar beskjed om at støtte til den russiske krigføringen skader deres omdømme i Europa.

* Norge må fortsatt håndtere naboskapet med Russland. Kombinere avskrekking og beroligelse. Viktig å opprettholde et minimum av kanaler.

* Stå opp for folkeretten, FN og internasjonalt samarbeid.

