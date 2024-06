– Dette er jo en trist tryllekunst av politisk håndverk. De har fått både klimamålene og klimapolitikken til å forsvinne, sier Lars Haltbrekken (SV).

Han viser til at regjeringens klimamelding med politikk mot 2030 til neste vår nå skal inneholde politiske tiltak etter 2030. SVs klimapolitiske talsperson sier at regjeringen med dette har avlyst både klimamål og klimatiltak de neste fem årene.

Det var onsdag det ble det kjent at klimameldingen er utsatt til neste år.

– Jeg skjønner ingenting. Regjeringa skulle komme med klimameldinga for å nå målene innen 2030. Nå kommer det ingen nye tiltak før sommeren. Regjeringen har ingen ambisjon om å nå klimamålene. Det ser ut til at planen for å nå 2030-målene har havnet ute i det store intet, sier Haltbrekken.

Haltbrekkens kollega i Stortingets energi- og miljøkomité, Nikolai Astrup, deler frustrasjonen over regjeringens manglende framdrift i miljøpolitikken.

– Det er ikke frivillig å følge opp vedtak i Stortinget. Det kan ikke være noen tvil om hva Stortinget har bedt om. Regjeringens beslutning om å ignorere Stortinget er ikke bare et uttrykk for arroganse, men rokker ved det konstitusjonelle forholdet mellom storting og regjering, sier Astrup til E24.

