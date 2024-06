Olaf Thommessen klar for comeback – vil inn på Stortinget

Ifølge 57-åringen har Indre Østfold Venstre allerede foreslått ham til lista til neste års stortingsvalg.

– Jeg er motivert for å sitte på Stortinget. Vi trenger en borgerlig regjering som skaper forutsigbarhet og trygge rammer for både folk flest og næringslivet. Der trenger vi et sterkt Venstre, som forutsetning for en god, borgerlig og liberal regjering. Det ønsker jeg å bidra til, så godt jeg kan, sier Thommessen til VG.

57-åringen var nestleder i Venstre mellom 2004 og 2008. Perioden var preget av strid i partiet og mellom Thommessen og daværende Venstre-leder Lars Sponheim. I 2005 fikk Thommessen en hjerneblødning som holdt på å koste ham livet.

I 2009 valgte Thommessen å gå ut av politikken, og han har siden vært blant annet generalsekretær i Plan Norge fra 2013 til 2015 og administrerende direktør i næringslivsorganisasjonen SMB Norge fra 2016 til 2021.

Thommessen var mellom 1996 og 2007 gift med den svenske supermodellen Vendela Kirsebom. De har to barn sammen.