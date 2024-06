Kina stålsetter seg for en opptrapping av handelskrigen med USA dersom Donald Trump går seirende ut av presidentvalget til høsten. Dette kommer ifølge Forexlive frem i et intervju UBS-økonomen Ning Zhang har gjort med The Australian.

TRUER: Donald Trump. Foto: NTB

– Trumps foreslåtte tollsatser på kinesiske varer er betydelig høyere enn da han var president, og vil potensielt skade kinesisk økonomi mye mer. I stedet for å innføre 25 prosent ekstratoll på 250 milliarder dollar i kinesisk vareeksport til USA, truer Trump nå med å innføre 60 prosent toll på all import fra Kina, sier Zhang.

Økonomen anslår at dette kan redusere kinesisk BNP-vekst, anslått av UBS til rundt 4,9 prosent i år, med mer enn ett prosentpoeng i 2025.

– Vil ha flere venner

Bekymringen for økt USA-spenning er ifølge Zhang bakgrunnen for at Kina nå søker å bedre forholdet til EU og land som Australia og New Zealand.

– Poenget er at Kina ønsker å få flere venner. Bedre bilateral handel tjener begge parter, sier han.

UBS-økonomens intervju med The Australian ble gjort i forbindelse med at Kinas statsminister Li Qiang besøker nettopp Australia og New Zealand denne uken. Qiangs turné omfatter både gruver og vingårder, og kommer etter den australske statsministeren Anthony Albaneses Kina-besøk tidligere i år.

Australia-rekord

Financial Times skriver mandag at Australias handel med Kina steg til rekordhøye 219 milliarder australske dollar (tilsvarende 145 milliarder amerikanske dollar) i fjor. Dette er opp fra 168 milliarder australske dollar i 2019, det siste året før Kina innførte straffetoll på australske varer som kull, bygg og vin.

Tollen ble innført i 2020, etter at Australias daværende statsminister Scott Morrison tok til orde for en offentlig gjennomgang av opprinnelsen for coronapandemien, samtidig som Australia ble det første landet i verden som utestengte kinesiske aktører som Huawei fra sitt 5G-nettverk.

Men nå er stemningen mye bedre, og katalysatoren for «tøværet» har ifølge avisen vært Morrisons etterfølger Albanese som ble valgt i 2022. Australske varer som jernmalm og litium strømmer nå til Kina.

– Det økonomiske forholdet er veldig sterkt og voksende til tross for all støyen, sier Hans Hendrischke, professor i kinesisk næringsliv og ledelse ved University of Sydney.