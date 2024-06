LO Stats medlemmer stemte nei til lønnsoppgjøret – fare for ny streik

Resultatet av uravstemningen ble klart rett før helgen, og den endte med at medlemmene sa nei til resultatet som var forhandlet fram. Dette resultatet ville i utgangspunktet føre til streik i staten fra fredag 21. juni.

– Våre medlemmer er tydelige. Denne avtalen er ikke god nok og derfor har styret i LO Stat forkastet den, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

– Uravstemningen endte med at medlemmene sa nei til resultatet, noe vi tar på stort alvor. Likevel må vi også vurdere muligheten for hva vi vil oppnå ved en streik satt opp mot det vi kan oppnå i en frivillig nemnd. Vårt styre mener det sistnevnte bør prøves, sier Egil André Aas, leder i LO Stat.

Regjeringens mål står

Styret i LO Stat behandlet saken mandag og besluttet da at de ønsker behandling i frivillig lønnsnemnd.

Styret vurderer at de ikke har store muligheter til å oppnå store endringer ved å streike – basert på at Akademikerne og Unio ikke oppnådde noe i sin streik før det ble tvungen lønnsnemnd.

– Nå har vi bedt Rikslønnsnemnda løse tvisten med LO Stat om ny hovedtariffavtale i staten og unngår dermed ny streik. Vårt mål om like avtaler og kontroll over lønnsutviklingen i staten står seg fortsatt, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap).

Raser mot avgjørelsen

Norsk Tjenestemannslag (NTL) raser mot avgjørelsen, og kaller den udemokratisk og hårreisende.

«Forbundet ønsket en avtale som sikrer hele laget, og oppfordret derfor medlemmene til å stemme nei, noe et overveldende flertall også gjorde. Det var rekordhøy deltakelse i uravstemningen, med et resultat som etter vedtektene er bindende for LO Stat», skriver NTL i en pressemelding.

– Når det ikke blir streik med et slikt flertall mener vi at medlemsdemokratiet settes til side. Vi kan selvfølgelig ikke gå inn i et nytt hovedoppgjør i samme situasjon, sier forbundsleder i NTL, Kjersti Barsok.

Hele 76 prosent av medlemmene som avga stemme i uravstemningen i LO Stat stemte nei. Valgdeltakelsen var på 68,2 prosent. Totalt har over 21.000 av LO Stats medlemmer stemt nei til avtalen, mens kun 6400 har stemt ja.

Stanset streik

Lønnsoppgjøret i staten skjedde i mai, og Akademikerne og Unio gikk ut i streik. Disse streikene ble stanset med tvungen lønnsnemnd etter henholdsvis én og to uker.

Det største LO-forbundet i staten, NTL, har hele tiden vært imot resultatet av lønnsoppgjøret i staten. Samtidig er det ikke spesielt attraktivt å gå ut i streik i starten av sommerferien.

Frivillig lønnsnemnd innebærer at nemndbehandlingen blir bindende for begge parter, der de ikke har kommet til enighet gjennom forhandlinger eller mekling.

Tidspunktet for nemndbehandlingen er foreløpig ikke klar.