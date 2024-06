Det bekrefter partiets finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB.

– Det viktige for oss er tiltak for en mer rettferdig boligpolitikk, sier hun.

I budsjettenigheten har partiet blant annet fått sikret gjennomslag for at Husleielovutvalgets forslag skal sendes på høring.

– Det er et viktig første skritt.

Partiet får også gjennomslag for bygging av 185 studentboliger i Stavanger, nye regler slik at ideelle stiftelser kan få midler fra Husbanken til å bygge studentboliger, og en rekke grep for å utvide bostøtten.