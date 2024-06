Oljesmurt budsjettenighet: Ap, Sp og SV øker med 1,2 milliarder oljekroner

Hun fremhever følgende gjennomslag:

Den største industrielle satsingen på flere tiår på flytende havvind som er avgjørende for at Norge skal nå sine klimamål

Økt barnetrygd for alle barn over seks år. det gis 256 kroner mer per måned for alle barn over seks år.

Bygging av flere studentboliger, styrking Husbanken og leietakernes rettigheter, samt utvidet bostøtte. Boligpakken skal også hjelpe flere med å komme seg inn på boligmarkedet.

Utvidet tannhelsereform. 75 prosent av tannlegeregningen for 25- og 26-åringer kuttes fra og med 1. juli.

– Vi gir barnefamilier med eldre barn bedre råd, og får endelig tettet gapet på barnetrygden. Det er ikke billigere å ha eldre barn, derfor må vi sørge for at også storbarnsforeldre får mer på konto, sier Kaski.

Historisk havvind-satsing

– Havvind har helt fra vi tok over vært prioritert fra regjeringen, og med denne budsjettavtalen så bekrefter vi vår satsing på havvind nok en gang. Havvind vil kunne bidra med vesentlig ny kraftproduksjon når det kommer i drift. Regjeringen vil bidra til dette og jobber mot en havvindutlysning i 2025, sier energipolitisk talsperson Ingvild Kjerkol i Ap.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet kaller satsingen på havvind, hvor det blant annet skal gis større statlige subsidier til utbyggingsprosjekter, for historisk. Partiene er kommet til enighet om finansiering for utbygging av minst 5–10 TWh de neste årene.

– At vi får elektrifisert de siste prosjektene på norsk sokkel vil gi betydelige reduksjoner i klimagassutslippene som er nødvendig for å nå klimamålene, og dermed bidra til å sikre konkurransekraften til olje- og gassindustrien og arbeidsplassene, sier administrerende direktør Hildegunn T. Blindheim i Offshore Norge.

Naturvernforbundet konstaterer på sin side at «et grått budsjett er blitt litt grønnere». Det gis mer til energieffektivisering og å vri skogbruket i mer miljøvennlig retning, øke bevilgningene til klimatiltak i kommunene, forby nye torvuttak og arealplanlegging som tar større hensyn til natur.

Ros for barnetrygden

– Det er bra at forliket øker barnetrygden, men ikke alle som sliter økonomisk har barn. Rødt mener også at det haster å øke sosialhjelpen. Vi mener man også burde funnet penger til flere tiltak for å sikre gode ferietilbud for familier som sliter med å få endene til å møtes allerede nå i sommer, sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.

Høyre hevder satsingen på havvind bidrar til mer usikkerhet og er kritisk til måten regjeringen og SV finansierer enigheten på.

– SV og regjeringen fortsetter å bruke engangsinntekter til å innføre varige økte offentlige utgifter. Det er ingen omstillingsvilje å spore, så med andre ord må vi krysse fingrene for at vi fortsetter å finne penger i skuffen hvert år for å slippe kutt i velferden, sier nestleder og finanspolitisk talsperson Tina Bru i Høyre.

Finanspolitisk talsperson Kjell Ingolf Ropstad i Kristelig Folkeparti, roser SV for å ha styrket barnetrygden for barn over seks år. Han mener samtidig at regjeringen burde prioritert barnefamilier og minstepensjonister som sliter økonomisk ytterligere.

– De sosiale forskjellene øker, og da bør familiene og de eldre prioriteres. KrF etterlyser økt barnetrygd for barn under seks år, rett på foreldrepenger på minst 2G for alle og høyere pensjon for enslige minstepensjonister, sier Ropstad.