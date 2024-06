– Vi er ikke bekymret for selve reisen. Det vi er bekymret for, er et dypere forhold mellom disse to landene, sier John Kirby, talsmann for USAs nasjonale sikkerhetsråd.

Kirby utdypet med å si at bekymringen for et tettere bånd ikke bare var på vegne av det ukrainske folk, men også for sikkerheten på Den koreanske halvøya.

Mandag bekreftet Russland at president Vladimir Putin besøker Nord-Koreas leder Kim Jong-un i Pyongyang tirsdag og onsdag denne uken. Deretter drar Putin videre til Vietnam.

