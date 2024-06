Venter at over 20 Nato-land når alliansens mål for forsvarsutgifter i år

– 23 allierte kommer til å bruke 2 prosent av BNP eller mer på forsvar i år, sa Stoltenberg da han møtte president Joe Biden i Det hvite hus mandag.

Aldri før har så mange Nato-land sagt at de kommer til å bruke så mye av sitt BNP på forsvarsutgifter. I perioden fra 2014 fram til i fjor var det kun Polen, USA, Hellas, Estland, Litauen, Finland, Latvia, Storbritannia, Ungarn, Slovakia og Danmark som nådde 2 prosentmålet, ifølge en oversikt fra Nato.

Norge er ikke blant landene som har nådd Natos målsetting. Men i mai valgte regjeringen å forsere Stortingets langsiktige behandlingsplan og la til 5 milliarder kroner på forsvarsposten.

– Jeg har vært opptatt av at Norge bør komme seg på lista over de som har et mål om å nå 2 prosent. Og gitt den situasjonen vi står i, så er det riktig at Norge tar det skrittet nå, sa statsminister Jonas Gahr Støre til NTB da.

(©NTB)