Den svenske Riksdagen har vedtatt forsvarsavtale med USA

Avtalen dreier seg om både militære flybaser, marinebaser, samt områder for bakkestyrker hvor USA vil kunne utplassere militært personell og materiell og gjennomføre øvelser.

Hensikten med avtalen er at USA raskt skal kunne komme Sverige til unnsetning ved en krise. Ifølge den svenske regjeringen letter det også Natos evne til å forsvare Baltikum og Finland.

Avtalen ble signert mellom landene i desember i fjor, og forsvarsminister Pål Jonson regner med at avtalen implementeres innen en måned.

– Det amerikanske og svenske forsvaret har hatt gode diskusjoner om implementeringen av avtalen, og det er en felles interesse i å få avtalen på plass så raskt som mulig, sier han.

Avtalen ble vedtatt i Riksdagen tirsdag kveld med 266 stemmer mot 37. 46 valgte å avstå fra å stemme. Bare Vänsterpartiet og Miljöpartiet var skeptiske til avtalen. De uttrykte bekymring over at avtalen ikke nevner atomvåpen og at amerikanske soldater følger amerikansk lov mens de er i Sverige.