«Trump-hvisker» og Putin-kritiker blir Natos nye leder

Ruttes metode var å forsikre Trump om at forsvarsbudsjettene allerede hadde økt, for så å gi Trump æren for det – en sannhet med store modifikasjoner, ifølge Politico.

Overbeviste Erdogan og Orban

Noen timer senere holdt Trump en pressekonferanse der han snakket engasjert om sitt vidunderlige opphold i Brussel og hvilke fantastiske framskritt han hadde gjort.

På den store sikkerhetskonferansen i München i fjor sa Rutte dessuten at det må være slutt på «klaging og sutring» om Trump, og at Nato-landene i stedet må bruke mer penger på forsvar og produksjon av ammunisjon.

Rutte må også ha gjort et godt inntrykk da han besøkte Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i slutten av april, og da han for få dager siden møtte Ungarns president Viktor Orban på sidelinjen av det uformelle EU-toppmøtet. Møtene endte med at de to skeptiske lederne snudde og ga grønt lys for at Rutte blir Nato-sjef.

Rutte, en moderat høyrepolitiker, har i likhet med Stoltenberg en lang politisk karriere bak seg i sitt eget hjemland. Han ble statsminister for første gang i 2010 og har greid å beholde makten helt fram til årets valg, da ytre høyre gikk av med seieren.

Men allerede i fjor kunngjorde han at han gir seg i politikken.

Vanemenneske

I løpet av sine 14 år som statsminister har han gått fra å være mest opptatt av innenrikspolitiske saker til å bli en av EUs fremste forhandlere både når det gjelder asyl- og innvandringspolitikk, gjeldsproblematikk og tiltak under koronapandemien.

Med Rutte ved roret har Nederland dessuten økt forsvarsbudsjettet til over 2 prosent av bruttonasjonalproduktet, slik Nato-landene er blitt enige om å gjøre. Han har også sørget for å levere jagerfly, artilleri, droner og ammunisjon til Ukraina, samtidig som han har investert tungt i Nederlands eget forsvar.

I tillegg til å framstå som sjarmerende og avslappet er Rutte kjent som et vanemenneske. Han bor alene, har levd hele sitt liv i Haag og har ymtet frampå om at han kanskje ville undervise etter den politiske karrieren. Når han likevel ønsker å tre inn i en internasjonal toppstilling, viser han til krigen i Ukraina som en viktig årsak.

Rutte har også uttrykt stor respekt for Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, blant annet i et Reuters-intervju i april, der han mintes deres første møte for fem år siden.

– Det var klart allerede da. Dette er en mann med et oppdrag … Jeg er overbevist om at Ukrainas suksess i stor grad er avhengig av den psyken han viste fra første stund, sa Rutte.

– Ikke overvurder Putin

Når det gjelder Putin, mener han at den russiske presidenten ikke er så sterk som han framstår.

– Ikke overvurder Putins mentale styrke. Jeg har snakket mye med den mannen. Han er ingen sterk mann, han er ingen sterk fyr, har Rutte uttalt.

Rutte har blant annet snakket direkte med Putin flere ganger i forbindelse med nedskytingen av passasjerflyet over Ukraina.

Rutte er ventet å bli godkjent på et møte mellom Nato-ambassadørene om kort tid. Deretter går turen til Natos toppmøte i Washington i juli, der han må regne med å bli applaudert inn som Stoltenbergs arvtaker.