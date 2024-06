Formuesskatten kveler norsk innovasjon – politikerne må våkne opp!

Debattinnlegg: Glenn Agung Hole, førsteamanuensis i entreprenørskap, økonomi og ledelse ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Den svenske næringslivsavisen Dagens Industri rettet nylig et skarpt blikk mot vår økonomiske politikk, og deres konklusjon er klar: Vi er vitne til selvskading som truer vår fremtidige verdiskapning. I motsetning til Dagens Industri, som mener Norge mangler innovasjonsevnene, mener jeg at vi har den intellektuelle kapitalen til å skape vekst og utvikling, men landet mangler rammevilkårene. Dagens skattepolitikk, særlig formuesskatten, er en katastrofal feil som vil koste oss dyrt.

Landets oljefond inneholder over 17.500 milliarder kroner, som sikrer vår økonomiske fremtid når oljen tar slutt. Men denne velstanden har ført til apati og mangel på utvikling. Norge har innovasjonsevnen og den intellektuelle kapitalen! Jeg deltok nylig på NM Studentbedrift, der 21 studentbedrifter deltok av totalt 1000 som hadde meldt seg på. Det er inspirerende å se den fantastiske jobben som gjøres av Ungt Entreprenørskap Norge for å fasilitere ungdomsbedrifter og studentbedrifter.

Glenn Agung Hole. Foto: USN

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) gikk til topps med både Årets Studentbedrift og prisen for Sosial Bærekraft Bedrift under NM Studentbedrift. Dette beviser at skaperkraften og viljen er til stede hos våre kommende generasjoner. Problemet ligger hos våre folkevalgte, som ikke klarer å tilrettelegge for denne kreativiteten og initiativet.

Formuesskatten er en anakronisme som hindrer innovasjon og entreprenørskap

Det er avgjørende for Norges fremtidige vekst og velstand at vi utvikler sterke entreprenørielle økosystemer. Dette innebærer å skape et miljø der det er enklere og tryggere å starte og drive nye bedrifter. Det trengs mer innovasjon, bedre tilgang til risikokapital og et regelverk som fremmer entreprenørskap i stedet for å hemme det.

Formuesskatten er en anakronisme som hindrer innovasjon og entreprenørskap. Mens de fleste andre land, inkludert Sverige, har avskaffet formuesskatten, fortsetter Norge. Dette resulterer i at mange velger å flytte til land som Sveits, noe som svekker den norske kronen og tapper landet for verdifulle ressurser. Dagens formuesskatt reduserer tilgangen på risikokapital og legger hindre for innovasjon og entreprenørskap.

Norge står ved et veiskille. Enten fortsetter vi ned en sti med økende offentlig sektor og kvelende skatter, eller vi tar grep for å sikre en bærekraftig økonomisk fremtid. Sentrum og høyresiden må være tydeligere på behovet for en industri- og næringspolitikk som gir norske bedrifter stabile rammevilkår og fremmer vekst, innovasjon og entreprenørskap.

Uten en kursendring vil Norge bli en økonomisk bakgård, med en offentlig sektor som eser ut på bekostning av privat initiativ og innovasjon.

