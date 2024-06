Retorikken mellom Kina og Taiwan har eskalert etter at Lai Ching-te overtok som Taiwans president i mai. Beijing var raskt ute etter innsettelsen og kalte Lai en separatist, før militærøvelser ble iverksatt.

Før helgen lanserte Kina nye «retningslinjer» for straffeforfølgelse av taiwanere ansett som ytterliggående separatister, deriblant dødsstraff. Retningslinjene ble et tema da Lai på mandag avholdt pressekonferanse i presidentpalasset i Taipei.

– Demokrati ingen forbrytelse

– Jeg vil understreke: demokrati er ikke en forbrytelse; det er diktatur som er den virkelige ondskapen. Kina har overhodet ingen rett til å sanksjonere Taiwans folk bare på grunn av deres syn. Dessuten har Kina ingen rett til å gå etter taiwaneres rettigheter på tvers av grensene, sa han ifølge Reuters – etter først å ha erklært sin medfølelse for flommen som har kostet flere titalls mennesker livet i Kinas sørlige Guangdong-provins.

Lai oppfordret samtidig Kina til å føre meningsutvekslinger og dialog med «Taiwans demokratisk valgte, legitime regjering.»

– Om dette ikke gjøres, vil forholdet mellom Taiwan og Kina bare fremmedgjøres mer og mer, fortsatte han.

Kraftig opptrapping

Forrige ukes lansering av retningslinjer for «ytterliggående taiwanske separatister» regnes som en kraftig opptrapping av Beijings press mot den demokratisk styrte øya, som i praksis har fungert som en egen stat siden 1949 – men er ansett av Kina som deres territorium.

Taiwans regjering reagerte raskt på de nye retningslinjene, og skrev ifølge nyhetsbyrået i en uttalelse på fredag at de avvises fullt og helt. I den samme uttalelsen het det også at Kina «overhodet ikke har noen jurisdiksjon over Taiwan», og at de «såkalte lovene og normene ikke har noen bindende kraft for vårt folk.»

«Gråsonetaktikk»

Beijings opptrapping av presset mot Taiwan etter Lais innsettelse kommer ikke som noen overraskelse, og mellom torsdag og søndag utførte Kina en såkalt «felles kampberedskapspatrulje» hvor 115 militærfly kom så nær som 31 nautiske mil (57 kilometer) fra sørspissen av øya.

Ifølge Taiwan har Kina de seneste fire årene utført regelmessig militær aktivitet rundt øya som en del av en «gråsonetaktikk.»

– Taiwans årlige militærøvelse Han Kuang i juli vil ha som mål å etterligne faktisk kamp så godt som mulig gitt en raskt økende fiendetrussel fra Kina, sier en høytstående taiwansk offentlig tjenestemann til Reuters.

Lai har gjentatte ganger tilbudt samtaler med Kina – men blitt avvist av Beijing, som fremholder at ethvert trekk fra Taiwan for å erklære formell uavhengighet vil være grunnlag for å angripe øya. Regjeringen i Taipei sier at Taiwan allerede er et uavhengig land, med det offisielle navnet Republikken Kina, og at den ikke har planer om å endre dette.