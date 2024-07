Dobbelt statsborgerskap og kun fem års ventetid på pass for nye statsborgere var blant kampsakene da Olaf Scholz i 2021 ble valgt til forbundskansler i Tyskland – et land som aldri har tillatt dobbelt statsborgerskap for førstegenerasjons innvandrere.

STRAMMER INN: Tyskland og forbundskansler Olaf Scholz. Foto: NTB

Men økt antisemittisme, en stadig mer splittende debatt om Israels krig mot Hamas og økt popularitet for innvandringsfiendtlige ytre høyre-partier har fått Berlin til å stramme inn på kriteriene for statsborgerskap, skriver Financial Times.

– Enhver som deler våre verdier og gjør en innsats kan nå få tysk pass raskere, og trenger ikke lenger å gi opp en del av sin identitet ved å gi opp sitt gamle statsborgerskap. Men vi har også gjort det like klart: Alle som ikke deler våre verdier, kan ikke få tysk pass. Vi har trukket en krystallklar rød linje og gjort loven mye strengere enn før, sa innenriksminister Nancy Faeser tirsdag.

Israel-regler

Uttalelsen falt samme dag som den nye, tyske statsborgerskapsloven trådte i kraft. Riksdagen var egentlig enig om det juridiske grunnlaget for lovens nye kriterier tilbake i januar i år, men det spesifikke innholdet i statsborgerskapstesten som står i sentrum fastsettes ifølge avisen av regjeringen.

Innenriksdepartementet hadde tidligere indikert at det ville inkludere spørsmål om jødedommen og jødisk livsførsel i Tyskland, men uten å si om en spesifikk erklæring om staten Israel skulle inkluderes. Tirsdag ble det bekreftet at dette faktisk vil være et krav.

«Nye testspørsmål har blitt lagt til om emnene antisemittisme, staten Israels rett til å eksistere og jødisk liv i Tyskland», skrev departementet.

Å erklære en forpliktelse til likestilling, demokrati og Tysklands historiske ansvar overfor jødedommen som et resultat av nazistenes forbrytelser vil også være en del av testen.

Utløser sinne

Regjeringen har erklært nulltoleranse for antisemittisme i Tyskland, men har ifølge Financial Times også utløst sinne ved tilsynelatende å slå ned på målrettet kritikk av den israelske regjeringen og krigføringen i Gaza.

Dette har utløst en debatt om ytringsfrihet i Tyskland, spesielt blant kunstnere og akademikere.

Spørsmålet har også blitt et brennpunkt for unge muslimer, som ifølge offisielle tyske tjenestepersoner blir stadig mer radikalisert av det de anser som regjeringens undertrykkelse av deres ytringsfrihet.