Biden får stryk

– Det er vanskelig å se hvordan debatten kunne gått verre for Biden. Han hadde én jobb. Og det var å framstå ung og frisk nok for å bli sittende som president i fire-fem år til. Det greide han ikke, sier Sofie Høgestøl til NTB.

Natt til fredag norsk tid møttes de to rivalene til en 90 minutter lang direktesendt debatt. Allerede fra startblokken snublet Biden i sine egne ord. Han var stiv i blikket og rusten i stemmen.

Også Hilmar Mjelde, professor i statsvitenskap, sier at Trump kom seirende ut.

– Ikke fordi Trump var så god, men fordi Biden var så dårlig. Han gjorde det mye dårligere enn fryktet, sier Mjelde til NTB.

– Stemmen var hes, blikket tomt og svarene usammenhengende. Ingen kan si at Biden virker kapabel til fire nye år, sier han.

Sleivspark

Det tok ikke lang tid før Trump kom med følgende sleivspark:

– Jeg vet virkelig ikke hva han sa på slutten av den setningen, og jeg tror ikke han selv vet hva han sa heller, uttalte Trump etter at Biden forsøkte å fullføre et resonnement.

Høgestøl tror det kommer til å bli hovedreplikken fra debatten.

– Jeg tror mange som ikke følger veldig med, vil spørre: Oi, fremstår ikke han som mye eldre enn for fire år siden? sier hun.

Da de kom inn i studioet i 3-tiden norsk tid, unnlot de å ta hverandre i hånden. Under hele seansen tiltalte de hverandre i tredjeperson – som under det første temaet, som var økonomi.

– Han har gjort en dårlig jobb. Og inflasjon dreper landet vårt, sa Trump.

Biden hevdet på sin side at han overtok en økonomi «i fritt fall».

Skrøt av kognitive ferdigheter

Mot slutten av temaet var alder temaet. Biden kom med en kort bemerkning om at Trump ikke er langt bak på livsseilasen, før han endret tema til økonomi. Men igjen rotet han med ordene, noe som trolig ikke tok oppmerksomheten vekk fra alderens hans.

Trump, på sin side, skrøt av fremragende kognitive tester og at han nylig hadde vunnet en golfturnering. Han utfordret også Biden til å ta en kognitiv test.

– Lik det eller ei, Trump fremstår ikke like gammel for folk som Biden, sier Høgestøl.

Bra format for Trump

Reglene for debatten var at de to herrene fikk et par minutter hver til å snakke, mens mikrofonen til motdebattanten var skrudd av. Høgestøl tror formatet kom Trump til gode, for ingen stanset sludderet hans.

– Fordi han ikke ble faktasjekket av moderatorene, kunne han fremsette sine vante løgner og holde seg til talepunktene sine.

Mjelde sier at debatten imidlertid ikke trenger å være spikeren i kista for Biden.

Debatter avgjør vanligvis ikke valg. Faktorer som økonomien, abortsaken og den politiske polariseringen betyr mer for valgresultatene, sier han.

– Det er for tidlig å konkludere at dette valget er over.

