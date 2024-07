Større hull å fylle

Debattinnlegg: Ane Breivik, leder i Unge Venstre

Endelig kom regjeringen til enighet med SV om revidert nasjonalbudsjett. Blant flere pengedryss, blir det fra 1. juli lovfestet rett til 75 prosent rabatt på tannbehandling for 25- og 26-åringene.

Regjeringen gir subsidiert tannbehandling direkte til mitt kull, vi som ble født i 1998. Bare synd det kommer med en bitter bismak.

Med et system som i dag er mangelfullt, der altfor mange faller mellom stolene, er det ikke nødvendigvis de friske 25- og 26-åringene som bør stå først i køen.

Dette er penger og ressurser som kunne gått til de med dårlig økonomi og alvorlige tannhelseproblemer. Ikke til friske 25- og 26-åringer. Der mitt kull vant, er det noen med et mer akutt og prekært tannhelsebehov som tapte.

Når penger flyttes i årets reviderte budsjett, står posten i fare for å falle bort ved neste korsvei. Noe stor «reform» er det ikke.

Et større hull i velferdsstaten står igjen. Nemlig at tannbehandling er økonomisk utilgjengelig for mange. Og dagens tannhelseseier risikerer å råtne når andre prioriteringer tvinger seg frem. Det er det selvsagt all grunn til å frykte.

Ytelsen finansieres ved å ta ut stadig mer oljepenger. Vi som er 25 eller 26 år kan nyte billige tannlegeregninger i år. Med på kjøpet får vi mindre økonomisk handlingsrom og mer risikoutsatte statsfinanser i fremtiden.

Til syvende og sist er det vi som må plukke opp regningen for regjeringens budsjettforlik.

