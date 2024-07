Der debatten stadig raser over fordelene og ulempene med en potensiell firedagersuke, har Hellas gått mot strømmen og innført en seksdagersuke for å få bukt med landets økonomiske problemer.

Regelverket trådte i kraft 1. juli, og gjør det mulig for selskaper å utvide den tradisjonelle 40-timers arbeidsuken til 48 timer for enkelte virksomheter – enten ved å jobbe to ekstra timer pr. dag, eller ved å jobbe et ekstra skift.

Matservering og turistvirksomhet skal ikke være del av lovgivningen.

Den greske statsministeren Kyriakos Mitsotakis har ifølge CNBC kommentert at tiltaket er både arbeidervennlig og «dypt vekstorientert». Han trekker frem at tiltaket vil støtte ansatte som ikke blir tilstrekkelig kompensert for overtidsarbeid, og at det vil motvirke uregistrert arbeid.

Kritiseres

Foreninger og den politiske venstresiden er imidlertid lite imponert over den nye lovgivningen, og har ifølge CNBC kritisert tiltaket. Det har også akademikere, som mener loven er et stort tilbakeslag for den greske arbeidsstyrken, som allerede jobber lengst av alle landene i EU.

«Grekerne jobber allerede de lengste timene pr. uke i Europa. Nå kan de bli tvunget til å jobbe en sjette dag», kommenterte John O’Brennan, professor i EU-rett ved Maynooth University i Irland på X (Twitter).



«Det er latterlig, sett i forhold til overgangen til firedagersuker i de fleste siviliserte land.»

I Hellas jobbes det mer enn USA, Japan og de andre medlemslandene i EU, ifølge OECD.

I gjennomsnitt jobbet en gresk ansatt 1.886 timer i 2022, mens gjennomsnittet ligger på 1.811 i USA og 1.571 i EU.