Biden avviser at han vurderer å trekke seg

The New York Times skrev onsdag at Biden løpende vurderer om andre enn ham bør stille som presidentkandidat for Demokratene.

Det hevder en anonym kilde, som avisen beskriver som en viktig alliert av Biden.

Ifølge kilden er Biden fullstendig klar over at han må gjøre en bedre framtoning enn under TV-debatten mot Donald Trump for å kunne overbevise velgerne.

– Presidenten vet utmerket godt hvilken politisk utfordring han står overfor, sier en annen anonym kilde som omtales som rådgiver.

Absolutt falsk

Det New York Times oppfordret nylig på lederplass Biden til å trekke seg som kandidat, og Det hvite hus avviser helt avisens opplysninger om at han nå vurderer å gjøre det.

– Denne påstanden er absolutt falsk. Hvis New York Times hadde gitt oss mer enn sju minutter til å kommentere, ville vi ha fortalt dem det, skriver Bidens talsperson Andrew Bates på X.

Dette ble gjentatt av Bidens pressesekretær Karine Jean-Pierre på en pressekonferanse onsdag kveld.

– Absolutt ikke, var hennes svar på et spørsmål om Biden vurderer å trekke seg.

Biden fant det også nødvendig å rykke ut med et dementi.