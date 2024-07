Sunak: Millioner av velgere har ikke bestemt seg

Meningsmålingene tyder på at de konservative vil lide et historisk nederlag i torsdagens britiske parlamentsvalg, men Sunak setter sin lit til at velgerne i siste liten vil ombestemme seg.

– Det er mange som ikke har bestemt seg – millioner og millioner, sa Sunak under et besøk på en barneskole i Hampshire onsdag ettermiddag.

– Når velgerne går til stemmelokalene i morgen ber jeg dem om å legge til side den frustrasjon de forståelig nok har mot meg, partiet og fortiden, og spør seg selv om hva en Labour-regjering spesifikt vil innebære for dem selv og familiene deres, sa han ifølge avisen The Guardian.

Sunak unnlot å svare på spørsmål om hva han ser på som høydepunktet fra sin egen tid som statsminister.

– Det er mye man skulle ha likt å gjøre, men realiteten er at man må møte de situasjonene som oppstår. Det har i stor grad vært historien om min politiske karriere de siste årene. Det er realiteten. Man må spille med de kortene man får utdelt, sa han.

