Valg i UK: – Obligasjoner, pundet og aksjer er attraktive

Det foregår valg i Storbritannia i dag, valgurnene har åpent og stenges kl. 23:00 norsk tid. Ifølge BBC viser meningsmålingene at det sosialdemokratiske partiet «Labour Party» har rundt 39 prosent oppslutning, etterfulgt av «Conservative Party», 21 prosent oppslutning.

Strateger favoriserer britiske markeder i påvente av en periode med politisk stabilitet etter valget, ifølge Bloomberg.

«Mest foretrukne europeiske aksjemarked»

Bank of America hadde i juni en undersøkelse blant fondsforvaltere. Fra undersøkelsen kom det frem at investorer valgte Storbritannia som deres mest foretrukne europeiske aksjemarked.

Samtidig har pundet i juni hatt sin beste måned målt mot euro på to år. Mot norske kroner styrket pundet seg med 1,18 prosent i samme periode. Så langt i år er pundet opp cirka 4 prosent mot kronen til 13,46 kroner pr. pund.

Optimismen har ifølge strategene røtter knyttet til en følelse av ro rundt utfallet av det britiske valget, der det sentrum-venstre Labour Party vinner.

«Kjedelig politikk er bra for investeringer,» sa Jane Foley, leder for valutastrategi i Rabobank.

«Det kan være en liten oppgang for pundet på valgresultatene i håp om at vi kan se noen år med kjedelig stabil politikk, og dermed en forbedring i investeringsvekst.»

«Kjedelig er bullish»

Sjefstrateg i TD Bank, Pooja Kumra, tror valget i Storbritannia er gunstig for landets marked, og at timingen er god på grunn av uro i valgene i USA og Frankrike.

Hun anbefaler investorer å kjøpe 30-årige gilts (britiske statsobligasjoner) og selge amerikanske 30-års statsobligasjoner. Hun argumenterer for at statsobligasjonene lengre ute på kurven, som 30-årige, er avvikere. Avkastningen på disse har økt betydelig mer sammenlignet med resten av den britiske rentekurven, samt amerikanske og europeiske-peers siden slutten av 2021. Høstbudsjettet vil være avgjørende, legges det til.

«Uansett hva vi synes om valgkampen, resultatene, og hva som sannsynligvis kommer etterpå, vil det gi Storbritannia noe etterlengtet sikkerhet,» sier UBS Wealth Management-økonom Dean Turner, og bemerker en bred mangel på spenning rundt det britiske valget.

«Storbritannia har et positivt politisk bakteppe fra et investeringsperspektiv, så britiske eiendeler er attraktive,» sa Ella Hoxha, leder for fixed income i Newton Investment Management, i et intervju med Bloomberg TV tidligere denne uken.

«Den britiske rentekurven er ganske bratt, så den lange enden av statsobligasjoner er interessant. Pundet er interessant. Selv britiske aksjer er attraktive.»