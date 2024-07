Putin: Vil fortsatt at Biden skal bli gjenvalgt som president i USA

På spørsmål fra en TV-reporter om Biden eller Trump var bedre, om han hadde sett debatten og om han fortsatt foretrekker om Biden vinner slik han har uttalt offentlig tidligere, svarte Putin:

– Ingenting har forandret seg.

– Visste vi hva som kunne komme? Vi visste det, la han til.

Putin har flere ganger sagt at han foretrekker at Biden blir gjenvalgt som president i USA framfor at Trump tar over, selv etter at Biden omtalte ham som en galning.

Den russiske presidenten sa også at han hadde sett deler av debatten mellom Biden og Trump forrige uke, men at han «hadde bedre ting å gjøre».

81 år gamle Biden snublet seg gjennom debatten mot Trump, noe som har ført til at flere har reist bekymring om presidentens form og alder.

(©NTB)