– Som følge av dette valgresultatet, går jeg av som partileder. Ikke med én gang, men så snart det formelle er på plass for å velge min etterfølger, sa Sunak fredag formiddag i en uttalelse utenfor statsministerboligen i Downing Street.

– Jeg har gitt denne jobben alt jeg har. Men dere har sendt en tydelig beskjed, og deres vurdering er den eneste som betyr noe, sa Sunak, som også gjentok at han beklager at resultatet ble som det ble.

Etter at Sunak har vært på Buckingham Palace og bedt kong Charles om avskjed, er det ventet at Labour-leder Keir Starmer skal i audiens for å få regjeringsoppdraget. Etter planen skal Starmer deretter komme med en uttalelse utenfor Downing Street 10.

Labour gjorde et brakvalg torsdag og sikret seg minst 412 av de 650 plassene i Underhuset. Dermed er det slutt på 14 år med konservative regjeringer i Storbritannia.

(NTB)