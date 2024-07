Flere partier slutter seg til Orbans EU-allianse

I valget i juni fikk partiet seks plasser i EU-parlamentet.

AfD på gjerdet

Trolig håper Patrioter for Europa også å få med seg Tysklands ytre høyreparti Alternativ for Tyskland (AfD), som nylig ble kastet ut av EU-parlamentets eksisterende partigruppe for ytre høyre – Identitet og Demokrati. Så langt har ikke AfD sluttet seg til Orbans allianse.

Men fredag hyllet lederen for AfDs partigruppe i den tyske nasjonalforsamlingen Orbans «fredsinitiativ» i Moskva.

Den ungarske statsministeren besøkte denne uka både Ukraina og Russland, og fredagens møte med Vladimir Putin har vakt vrede i både Brussel, Kyiv og Washington.

– Utenrikspolitikken er nasjonal

Ungarn har for tiden presidentskapet i EU, og Orban har sagt at han ser på de neste seks månedene som et fredsprosjekt.

Men ifølge Dansk Folkeparti (DF) er ikke beslutningen om å inngå i Orbans EU-allianse en omfavnelse av Ungarns Ukraina-politikk.

– Vi har fått understreket i charteret at utenrikspolitikken skal ligge nasjonalt, sier Anders Vistesen, som er DFs medlem av EU-parlamentet.

– Vi erkjenner at det er nasjonale forskjeller, og derfor kan – og skal – Orban ikke diktere dansk utenrikspolitikk. Og vi skal heller ikke diktere den ungarske, sier han til Danmarks Radio lørdag.

Mulig fransk beslutning til uka

DF var selv med på å stifte den sterkt EU-kritiske gruppen Identitet og Demokrati (ID) i EU-parlamentet, som blant annet har bestått av Nasjonal samling (RN) fra Frankrike og Lega fra Italia.

Det er uklart hvorvidt RN, som vant første runde i valget på ny nasjonalforsamling i Frankrike, vil slutte seg til Orbans allianse.

Financial Times skrev fredag med henvisning til anonyme kilder at RN er i samtaler med Patrioter for Europa. En kunngjøring fra Marine Le Pens parti er angivelig ventet mandag, dagen etter andre og avgjørende runde i det franske valget.