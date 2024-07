Mye på spill for Ukraina på Nato-toppmøtet

– Alt vi gjør, handler om å gjøre Ukraina sterkere og bedre forberedt til å bli medlem av alliansen, sa Stoltenberg.

Men heller ikke denne gang sa Stoltenberg noe om når Ukraina får Nato-billetten i hånden.

Det er 16 år siden Nato først åpnet døra for Ukraina i 2008.

– Må takle korrupsjonen

Zelenskyjs håp er en erklæring om at Ukraina tas opp straks krigen er over for å hindre nye angrep i framtiden.

Men mektige Nato-land som USA og Tyskland vil ikke gi et slikt løfte.

USA mener at før en invitasjon kan sendes, må Ukraina gjøre grep for å takle den omseggripende korrupsjonen i landet.

– Det er viktig for mange av oss rundt bordet, sier en høytstående tjenesteperson i det amerikanske utenriksdepartementet til den britiske avisa Telegraph.

Ifølge avisa blokkerer USA for et ønske fra andre Nato-land om å lage et «irreversibelt veikart» for ukrainsk Nato-medlemskap.

Diplomaten fra øst mener at korrupsjonstrusselen ikke må overdrives.

– Vi må huske at det er i vår egen interesse å ha Ukraina som Nato-medlem. Vi må vise en veldig seriøs forpliktelse, sier han.

Trumps skygge – og Bidens tilstand

Over hele toppmøtet henger Donald Trumps skygge. Trump kan meget vel vinne valget i USA i november.

Hva det kan bety for alliansen, er spørsmålet på alles lepper. Tidligere har det vært rapportert om at Trump har planer om å dele Nato inn i A-lag og B-lag ut fra hvor store forsvarsbudsjetter landene har.

Trump skal også ha planer om å få slutt på Ukraina-krigen gjennom å få Ukraina til å oppgi russiskokkuperte områder og gravlegge drømmen om Nato-medlemskap.

Også spørsmålet om president Joe Biden er i stand til å lede USA i fire nye år, ruver. Biden skal etter planen delta på toppmøtet både onsdag og torsdag. Da vil han bli fulgt med argusøyne.

