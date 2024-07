Franskmennene overrasket på ny, skriver DNB Markets i sin morgenrapport mandag. Det samme gjør SEB Research.

Det franske valget endte med at venstresidepartiet Front Populaire vant 182 seter i Frankrikes Assemblée Nationale, foran Macrons sentrumsallianse (168) og Rassemblement National (143), ifølge Le Monde.

Fra søndagens omgang skiftet en stor del av velgerne over til venstresiden, og RN tapte kraftig fra forrige runde.

Euroen falt 0,2 prosent ved åpningen, etter syv dager med oppgang. CAC 40-kontrakter åpnet ned 0,6 prosent, den franske 10-åringen falt, og det indikeres ytterligere tre basispunkters forskjell mot tyske 10-årige statsobligasjoner ved åpning, ifølge Bloomberg. Bankaksjer fortsetter å lede nedgangen, da de eier franske statsobligasjoner.

De franske markedene har vært stresset av «ekstrempolitikk», da spreaden på tyske og franske statsobligasjoner var helt oppe i 80 basispunkter i juni, men stengte på 66 bps på fredag. Sist man så disse nivåene var under eurokrisen.

Vincent Juvyns, JPMorgan global markedsstrateg, forteller til Bloomberg at markedene kan kreve enda høyere spread så lenge den nye regjeringen ikke har avklart sin finanspolitiske posisjon. «EU-kommisjonen og ratingbyråene forventer 20 til 30 milliarder i kutt, men regjeringen vil faktisk måtte forholde seg til et parti som ønsker å øke utgiftene med 120 milliarder.»

«Fransk politikk forvirrer nok en gang,» sa Geoffrey Yu, seniorstrateg i Bank of New York Mellon. «Basert på resultatene, forblir risikoen for ekspansiv finanspolitikk, og har kanskje økt litt.»