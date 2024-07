Frankrikes venstreorienterte Ny Folkefront (NPF), som nå utgjør den største gruppen i parlamentet, har insistert på at de vil implementere et nokså radikalt sett med ideer og forslag.

Venstrealliansen vil doble inntektsskatten til 90 prosent for personer som tjener mer enn 400.000 euro årlig. Pr. i dag er den høyeste inntektsskatten i Frankrike på 45 prosent for inntekt over 177.106 euro. De vil også innføre exit-skatt.

Programmet deres innebærer også å reformere arveavgiften for å gjøre den mer «progressiv», med et spesielt fokus på de største formuene, og innføre en maksimumsgrense for arv.

De vil innføre priskontroll på essensielle matvarer, elektrisitet, gass og bensin. Priskontroll kan innføres med de beste intensjoner, men de fungerer ofte ikke. Tilbud og etterspørsel sliter ofte ned priskontroller, og vil ofte føre til en ubalanse i dynamikken som kan resultere i tap og reduksjon i kvalitet, ifølge Investopedia.

De vil gjerne innføre Zucman-skatten. Det er en skatt på multinasjonale selskapers overskudd, inspirert av Gabriel Zucman, som er kjent for sine forslag om å skattlegge store selskaper for å bekjempe skatteunndragelse og økonomisk ulikhet.

NPF vil investere store mengder i den grønne omstillingen og offentlige tjenester.

Pensjonsalderen, som Macron og co. økte fra 62 til 64 år, vil partiet senke til 60 år.