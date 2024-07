Trump hinter om mulig visepresidentkandidat

Den formelle nominasjonen av Trump skjer på partiets landsmøte, som innledes i Milwaukee mandag og varer til torsdag. Her er det også ventet at Trump vil kunngjøre hvem han har valgt som sin makker, muligens allerede på åpningsdagen.

Trump ønsker seg trolig en kandidat som kan balansere mellom det å sanke velgere samtidig som vedkommende ikke stjeler oppmerksomhet eller viser seg å bli mer populær enn ham selv.

Tre favoritter

Trump ser ut til å ha sirklet inn tre kandidater: Senator J.D. Vance fra Ohio, senator Marco Rubio fra Florida og guvernør Doug Burgum fra Nord-Dakota. Sistnevnte forsøkte selv å bli Republikanernes presidentkandidat, men endte med å trekke seg i desember i fjor for så å bli energipolitisk rådgiver i Trumps valgkampteam.

Trump kan imidlertid også komme til å velge en helt annen. Mandag sa han til Fox News at han vurderte en lang rekke muligheter, og han bedyret at han ennå ikke hadde bestemt seg.

– Det kommer til å bli en stor visepresident, noe som betyr en person som kan gjøre en fantastisk jobb som president, for du må alltid tenke på det først, sier han.

– Og for det andre, er det noen som hjelper deg å vinne. Og det er ikke noe galt med det, la han til.

Konflikt og intriger

Trump har tidligere kommet med en rekke utspill om hvem som kan bli visepresident og gitt motstridende opplysninger om hvor langt han er kommet i utvelgelsesprosessen – en opptreden som lett kan skape konflikt og intriger.

Allerede før TV-debatten med president Joe Biden 27. juni sa Trump at han visste hvem han kom til å velge. Han sa også at den utvalgte trolig var til stede denne kvelden.

Alle de tre favorittene ble denne kvelden busset til TV-studioet i Atlanta, der debatten fant sted.

Politisk analytiker Donald Nieman mener det mest trolig blir Vance som får jobben. Han regnes som er velformulert forkjemper for såkalt «trumpisme», og forventes å tiltrekke seg hvite menn fra arbeiderklassen i viktige vippestater som Pennsylvania, Michigan og Wisconsin.

Haley ikke invitert

Men han mener også at hvis Trump hadde vært mindre nærtakende, så kunne han blitt overtalt til å gå for Nikki Haley, USAs tidligere FN-ambassadør, som kjørte sitt eget løp for å utfordre Trump som presidentkandidat.

– Hun ville brakt republikanske avhoppere og forstadskvinner til Trump, noe han trenger, sier Nieman, historieprofessor ved Binghamton University i delstaten New York.

– Men han kommer ikke til å gjøre det ettersom hun ikke har vist en underdanig lojalitet og vilje til å gi avkall på sin egen identitet, sier han.

Haley, som sier hun støtter Trump, er ikke blitt invitert til landsmøtet, ifølge magasinet Politico.

Det gjenstår å se om den utvalgte kandidaten har det som trengs for å lykkes og eventuelt bruke stillingen som et springbrett til å bli en framtidig president.

(NTB)