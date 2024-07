I 2023 svarte 48 prosent av nordmenn at de hadde høy eller moderat høy tillit til regjeringen. Det er godt over gjennomsnittet for OECD-landene, som er 39 prosent.

Fallet er likevel det største av landene som deltok i undersøkelsen. Andelen var 64 prosent i 2021.

Undersøkelsen ble gjennomført for andre gang i 2023 etter at den ble initiert av organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) i 2021.

Nordmenn rapporterer at de har høyest tillit til politiet og rettsvesenet. Mediene og politiske partier har den laveste tilliten av de offentlige institusjonene i Norge, men de ligger fortsatt over gjennomsnittet for OECD.

Utdanning øker tilliten

I Norge har personer med en universitetsgrad i gjennomsnitt 20 prosentpoeng høyere tillit enn de som ikke har fullført en grad høyere enn videregående opplæring. Dette gapet er høyere enn for resten av OECD-landene, hvor forskjellen er 13 prosent.

Forskjeller i økonomisk situasjon har også innvirkning på tilliten. Nordmenn med større økonomiske bekymringer har i gjennomsnitt 25 prosentpoeng lavere tillit til myndighetene.

(NTB)