Slik kan flyttestrømmen dempes uten å senke skattesatser

Debattinnlegg: Arve Lønnum, advokat og leder i Oslo FrP

Finansavisen og dens lesere har viet de såkalte rikingenes flukt fra Norge mye velfortjent oppmerksomhet.

Problemene som skapes av kombinasjonen av to spesielt høye skatter, på formue og utbytte, blir skildret i Finansavisen nesten daglig. Løsningene uteblir. Noen av de rammede har forsøkt et Bukkene Bruse-triks – nemlig å ta noen andre i stedet.

De blås forestilling om politisk problem



Høyre-leder Erna Solberg er trolig like engstelig som før når det gjelder å redusere formuesskatten, og hun er skuffende stille om dette temaet. Det er jo å «gi» penger til de rike. Selv la hun i sin forrige regjeringsperiode, gjennom oppskrivning av nesten alle formuesskattegrunnlag, alt meget godt til rette for at de rødgrønne kunne fråtse i økte skatter.

En skatteøkning kommer sjelden alene

Ved å dra til ordentlig på utbytteskatten, samtidig som både formuesskatten og skattegrunnlagene økte, fikk man utløst flukten til Sveits. På to år gikk den skatten opp fra drøyt 31 prosent til nesten 38. Den skatten kommer på penger som det alt er betalt 22 prosent selskapsskatt av. Det er trolig denne kombinerte økningen som fikk begeret til å renne over for mange skatteflyktninger. De som ikke kan ta utbytter, må rett og slett flytte.

Skattene på skatten

For å betale én million kroner i formuesskatt gjennom å ta ut utbytte(r), må man betale ny skatt på 378.400 for den første millionen som tas ut for å betale skatt. Men det stopper ikke der. Skatteballen ruller videre. Også de 378.400 utløser ny skatt, denne gangen på bare kr 143.186, som igjen utløser ny skatt av skatten når skatten på skatten på skatten skal dekkes av utbytte.

Hvis man stopper etter omtrent seks utbytter for å betale skatt på skatt, kan man ta den siste skatten på skatten av lønnskontoen. Én million i formuesskatt er da blitt til oppunder kr 1,6 millioner kroner. Etter ti år er selskapet 16 millioner kroner fattigere.