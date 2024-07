DNB: Finansmarkedene priser inn økt sannsynlighet for Trump-seier

Det er i DNB Markets morgenrapport mandag at banken gjengir hvordan finansmarkedene nå endrer sine anslag for at Donald Trump faktisk vil gå av med valgseier i USA i november. Det vises til at både ekspertuttalelser og målinger viser større sannsynlighet for Trump blir USAs neste president.

– Markedsbevegelser som reflekterer større sjanse for gjennomslag av Trumps politikk, er derfor å forvente de neste dagene, skriver analytikerne og forklarer kort at dette vil gå ut på skattelettelser og mer proteksjonisme.

Allerede fra neste år regner DNB Markets med at en Trump-seier vil kunne gi en oppgang i inflasjonen. Banken allerede lagt inn i sine egne prognoser for utviklingen av den amerikanske styringsrenten at Trump vinner valget.

– På lengre sikt tror vi også at økt proteksjonisme og global politisk uro vil bidra til å trekke inflasjon og rente opp, heter det videre i morgenrapporten hvor det samtidig tas forbehold at økt usikkerhet også kan medføre at investorer søker seg mot trygge havner, noe som kan føre til sterkere dollar og fallende renter.