Trump kan skape store problemer for Kinas økonomi

Goldman Sachs mener at Trumps planer om 60 prosent toll på kinesiske varer kan utgjøre en stor risiko for et stort fall i veksten for Kina, ifølge CNBC.

Etter attentatforsøket og Bidens flauser den siste tiden har gjort at Trump er nå storfavoritt til å vinne valget til høsten.

– Akkurat nå er eksport en viktig lyspunkt i den kinesiske økonomien, og jeg tror beslutningstakere bør være forberedt, sier sjeføkonom for Kina hos Goldman Sachs, Hui Shan, til avisen.

– Vi ser tariffer omtalt, ikke bare i USA, men også blant andre store handelspartnere av Kina. Så dette vil ikke være en bærekraftig driver for vekst for Kina.

Sist gang Trump var president økte han tollsatsen og nå truer han med å øke den enda mer.

Kinas største handelspartner er USA, og bidraget til reell BNP-vekst i Kina i andre kvartal var det høyeste siden 2022.

Denne uken ble Vance utvalgt som visepresident av Donald Trump. I sitt første intervju som visepresident uttalte han til Fox News at USA sin største trussel er Kina og at de er et større problem enn krigen i Ukraina.

Lavere vekst enn forventet

Tidligere denne uken kunne Kina dele at deres økonomi hadde vokst 4,7 prosent i andre kvartal sammenlignet med året før, noe som var lavere enn konsensus.

Risikoen som den nye potensielt nye presidenten Trump kan bringe med seg er høyere amerikanske tariffer som vil skape større usikkerhet og press på den kinesiske valutaen yuanen.

– Beslutningstakere må tenke på innenlandsk etterspørsel og fokusere på noe som er mer vedvarende og bærekraftig for vekstutsiktene, sier Shan til CNBC og fortsetter:

– Hvis 60 prosent tariffer pålegges er det ganske høyt, som vi tror kan skape problemer for makroøkonomien.