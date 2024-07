NATO advarte på forrige ukes toppmøte mot trusselen og «den systemiske utfordringen» Russland, Kina, Nord-Korea og Iran utgjør. Tirsdag denne uken understreket alliansens tidligere generalsekretær George Robertson at britiske væpnede styrker må ha kapasitet til å konfrontere de nevnte landene.

ADVARER: NATOs tidligere generalsekretær George Robertson. Foto: NTB

– Vi står overfor en dødelig kvartett av nasjoner som samarbeider stadig tettere. Vi og NATO må kunne konfrontere denne spesifikke kvartetten i tillegg til de andre problemene som preger verden, sa han i kommentarer gjengitt av Sky News.

– Kald krig-oppstilling

Robertson nevnte ikke landene ved navn, men disse er ifølge CNBC antatt å være de samme NATO trakk frem. Bruken av ordet «dødelig» for å beskrive Kina utgjør en opptrapping av tidligere retorikk, og eksperter på forsvar og geopolitikk advarer overfor kanalen om at Vesten må forberede seg på konfrontasjon.

Eurasia Group-sjef og -gründer Ian Bremmer mener NATO-toppmøtet viste at Vesten og deres motstandere ser ut til å posisjonere seg i retning av en ny kald krig.

«Kina vil øke presset for frakobling i strategisk viktige sektorer for Europa, og tilstedeværelsen av asiatiske allierte som strategiske NATO-partnere føles for Beijing stadig mer som en bredere samling som kan flytte verden inn i en ny «kald krig-oppstilling»», skrev han i en e-post til CNBC mandag.

Avviser våpenhjelp

I erklæringen etter NATO-toppmøtet ble Kina omtalt som hovedmotstanderen i den nevnte kvartetten, og et land som har spilt en «avgjørende» rolle i å muliggjøre Russlands krig mot Ukraina. Videre ble Russlands allierte Nord-Korea og Iran anklaget for å ha «nøret oppunder» krigen ved å yte direkte militær støtte i form av eksempelvis ammunisjon og droner.

ADVARER: Eurasia Group-sjef og -gründer Ian Bremmer. Foto: Bloomberg

Russland og Nord-Korea har avvist slike leveranser. Iran har erkjent leveranser av droner, men at disse fant sted før krigen. Kina benekter forsendelser av våpen til Russland, og beskriver NATOs seneste kommentarer som «partiske, injurierende og provoserende.» I en uttalelse gjengitt av Financial Times i forrige uke omtalte talsperson Lin Jian i Kinas utenriksdepartement NATO som en «levning fra den kalde krigen.»

– Russland vil slite

Seniorforsker for europeisk sikkerhet i den britiske tenketanken Royal United Services Institute, Ed Arnold, betegner det som «et betydelig skritt» for NATO å kategorisere Kina som en «røverstat.»

«Men problemet ble i hovedsak identifisert, snarere enn at det ble skissert hva NATO skal gjøre med det», skrev han ifølge CNBC i en kommentar i forrige uke.

Samtidig hevder sjeføkonom Holger Schmiedling i Berenberg Bank overfor kanalen at det blir feil å være pessimistisk til de utviklede økonomienes utsikter som forsvarere av fred, frihet og demokrati.

«Vestens fiender har ikke tiden på sin side. Kinas andel av global BNP virker å toppe seg, Russland vil slite med å føre sin dyre krig i mer enn noen få år til, mens Iran stadig mer blir det Nord-Korea allerede er – en økonomisk katastrofe med svært begrensede ressurser», skrev han i en e-post mandag.