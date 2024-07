Kronekursen skremmer

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen 19. juli 2024.

Prisveksttallene for juni var oppløftende. 2,6 prosent viser at Norges Banks mål om en prisvekst på 2 prosent er innen rekkevidde. Men valutamarkedet likte ikke hva det så.

Mot euro var kronen ned til 11,80 og mot dollar endte kronen på 10,70 da kronen var litt opp igjen. Og pundet nå? 13,94.

Vi kan ikke se for oss at Norges Bank vil komme med et rentekutt, slik de fleste ønsker. Ikke i år, og eventuelt kanskje sent i 2025.

Tynger renten, blir det ikke bedre. Det kan både bedrifter og husholdningene merke seg.

Det går for bra her i landet. Sterk lønnsvekst, lav ledighet og gode tider på Oslo Børs.

Renten blir ikke satt ned i land vi trodde ville senke, så da gjør ikke Norges Bank noe heller.

Norges Bank har bare ett styringsmål (inflasjonen), men nå må banken se på kronekursen.

Det er ikke et mål med en sterk krone, men dagens utvikling gir sterke impulser til økt importert prisvekst, og det vil ikke Norges Bank ha. Det vet vi.

Kronen er en liten valuta, og skal den være interessant, må renten være god, og det er den ikke nå.

For å forsvare kronekursen må Norges Bank sette renten opp. Ikke ned slik planen var.

Utenlandsturer blir fryktelig dyrt for nordmenn med svakere krone, men eksportindustrien får det bedre og bedre, noe som kan presse lønningene opp (frontfagsmodellen).

I den grad en sterkere krone er et mål for sentralbanken, og det er det nå, vil den bidra til det.

Bedrifter med inntekter i euro får det bedre når kostnadene er i kroner. En del bedrifter har glede av dette nå. Men så er det også det motsatte, da. Det blir tungt.

Kjører Norges Bank en aktiv kurspolitikk, og det må den snart, kan vi alle glemme rentekuttene. De kommer ikke i nær fremtid. Norges Bank vil ikke ha euroen over 12 kroner og dollaren over 11 kroner.

Fest setebeltene.