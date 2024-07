– Dette valget bør handle om utfordringene vi står overfor og hvordan vi kan gjøre landet fritt og storslagent igjen, fortsatte Trump før han gjentok beskyldningene om at Demokratene bruker rettsvesenet som et våpen mot ham, og at han er utsatt for en heksejakt.

– Viktigste valg i landets historie

Selv om tonen var mer dempet enn ved flere tidligere anledninger, var budskapet velkjent.

– Under vår ledelse skal USA blir respektert igjen. Ingen fiende vil tvile på vår styrke, grensene skal være trygge, lov og orden skal styre gatene, og patriotismen skal tilbake i skolene våre. Og vi skal skape fred, stabilitet og harmoni over hele verden.

– Men for å oppnå denne fremtiden, må vi først redde nasjonen fra sviktende og til og med inkompetent lederskap. Dette er det viktigste valget i landets historie.

Lover skattekutt og krigsslutt

Han kom også med løfter om å bedre økonomien og at han «umiddelbart vil få slutt på den ødeleggende inflasjonskrisen», og få ned renten og prisen på drivstoff ved å bore etter mer olje.

Trump gjentok også sine skatteløfter, blant annet med «massive skattekutt for arbeidere.»

Han snakket også om en krise med ulovlig innvandring, en «enorm invasjon som sprer kriminalitet og sykdom» og en internasjonal krise verden sjelden har sett maken til.

Han ramset opp kriger i Europa, Afrika og Asia og sa at verden er «på randen av tredje verdenskrig», noe han hevder dagens regjering ikke er i stand til å takle.

Han gjentok også at han vil få slutt på krigen mellom Russland og Ukraina, «som aldri ville skjedd med meg som president». Det samme mente han var tilfellet med Gaza-krigen som ble utløst av angrepet på Israel.

– Iran var bankerott. De hadde ikke penger. Nå har de 250 milliarder dollar, som de har tjent bare på de siste årene.