Kritikken hagler mot Simen Velle

5. juli publiserte Finansavisen et videointervju med Simen Velle, i kombinasjon med en profil på ungdomspolitikeren.

– Nå er amatørene ferdig, sa Velle da om sittende regjering.

Det er imidlertid ikke Velles meninger om norske politikere som har skapt reaksjoner. Da han i videointervjuet ble spurt om Trump eller Biden, var han først usikker, før han svarte han ville stemt Biden.

Det har satt fyr på sosiale medier.

Klippet, som ble publisert på TikTok denne uken, har blitt sett over 150.000 ganger. Samtidig ble han kraftig kritisert av egen følgerskare i kommentarfeltet.

«Der tapte han all respekt,» «for et nek,» og «svakt Simen» er blant de 400 kommentarene som er lagt igjen på videoen. Med det så Velle behov for å selv gå ut i sosiale medier og kommentere saken.

– Jeg er en norsk politiker som kjemper for norske interesser, i lys av det synes jeg det er helt sinnsykt å støtte en mann som flere ganger har truet med å trekke USA ut av NATO, skrev han på egen Instagram-story, timer etter klippet ble publisert.

Finansavisen har vært i kontakt med Velle som ikke har noen ytterligere kommentar til saken.

Kritikk av kollegaer

FpU-lederen presiserte likevel på Instagram at dersom han var amerikansk ville han stemt Trump i år. Det har igjen skapt kritikk, også blant Velles egne kollegaer.

Unge Venstre-leder Ane Breivik går ut i hardt ordlag.

– Helt sinnsykt å melde. Trump burde stå så langt som mulig fra norske politikere, også de i Fremskrittspartiet. Jeg ville ikke støttet fascisme i USA, sier Breivik i et intervju til Aftenposten.

Ola Svenneby, som normalt er enig med Velle, reagerte kraftig på utsagnet. Unge Høyre-lederen mener «norske politikere som gir uttrykk for støtte til Trump, bør gå en runde med seg selv» til Aftenposten.