Det amerikanske forsvaret skriver i en ny rapport at det trengs «tiltak for å sikre at de Arktiske områdene ikke blir en strategisk blindsone». Økt interesse for området og samarbeid mellom Kina og Russland nevnes eksplisitt som utfordringer USA og allierte må ta på alvor.

Klimaendringer gjør at flere land ser nye muligheter i Arktis da dette er en region som kan bli mer tilgjengelig for strategiske formål, samt næring gjennom blant annet shippingruter. Sverige og Finlands inkludering i NATO øker også muligheten for økt strategisk samarbeid, står det i rapporten.

Det amerikanske forsvarer ønsker bedre overvåking av områdene samt forskning på det Pentagon kaller rombaserte missilvarslings- og observasjonssystemer. Den økte dekningen av polarområdene vil styrke deres evne til å håndtere nåværende og nye trusler i luft og sjøområdene i Arktis.

Issmelting kan åpne nye ruter

Hvis isen i de arktiske områdene fortsetter å smelte vil flere transittveier åpne seg og muliggjøre handel via nye og kortere ruter. Viseforsvarsminister Kathleen Hicks sa i en briefing mandag at smeltingen vil føre til nye skipsruter og tiltrekke seg økt interesse og aktivitet fra både Kina og Russland.

Ifølge Hicks er Kina den eneste «strategiske konkurrenten med vilje og økende grad av evne til å endre den internasjonale ordenen, mens Russland fortsetter å utgjøre en akutt trussel», ifølge Bloomberg.

Issmelting vil gjøre det mulig med nyt ruter for å frakte gods til sjøs. US. Department of Defense

Etter Russlands invasjon av Ukraina er landet isolert fra de syv andre landene rundt Arktis, dette har gjort de helt avhengig av Kinesisk støtte. De Arktiske landene inkludert Norge har merket økt russisk aktivitet med blant annet en mangedobling av GPS-jamming i Øst-Finnmark.

Økonomiske muligheter

Rapporter viser at arktiske strøk varmes raskere opp enn resten av verden, noe som kan skape flere økonomiske muligheter i området som søking etter mineraler og olje- og gassressurser. I rapporten fremheves strategiske maritime flaksehalser som Beringstredet mellom Alaska og Russland og Barentshavet som steder det blir mulig å ta seg gjennom til sjøs og dermed vil få økt militær og økonomisk betydning.

USA har blant annet baser på Grønland og skriver at allierte og partnere må forbedre deres kapasitet og evne til data-dekning av områdene over 65 grader nord.

ARKTISK NÆRVÆR: USA har militærbaser på Grønland som inkluderer radar-systemer. Den nordlige posisjonen gjør at den kan ha kontakt med satellitter som sirkler polarområdene 10-12 ganger om dagen. Kaitlin Castillo

«Klimaendringer og de skiftende operasjonelle miljøene krever at vi tenker nytt om hvordan vi beskytter våre soldater og forhindrer konflikter», sa viseforsvarsminister Hicks mandag.

Russland fortsetter å investere i ny militær infrastruktur og oppgradere installasjoner fra sovjettiden. I tillegg er deres Nordflåte basert på Kolahalvøya, sammen med ballistiske missiler og atomvåpen. I rapporten trekkes det frem at selv om Russlands forsvarsevner er noe redusert som følge av krigen i Ukraina er de strategiske maritime- og luftstyrkene intakte.

Russland har «en klar angrepsvei mot det amerikanske fastlandet gjennom Arktis» og kan bruke sine kapasiteter der til å hindre USA i å respondere på kriser i Europa eller Indo-Stillehavsregionen. Deres maritime infrastruktur kan også gjøre det mulig for dem å kontrollere Nordøstpassasjen, selv i områder hvor de ikke har juridiske krav, ifølge rapporten.